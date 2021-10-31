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СМИ: при падении кабинки на канатной дороге в Чехии погиб один человек

Машинист получил травмы, несовместимые с жизнью

ТАСС, 31 октября. Машинист погиб при падении кабинки на канатной дороге на гору Йештед в чешском Либереце в воскресенье. Об этом сообщает чешское информационное агентство CTK.

В кабине подъемника, упавшей с высоты 30 м, находился только машинист. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиров и машиниста еще одной кабины, которая могла упасть, удалось эвакуировать.

Представитель чешской железнодорожной организации, в ведении которой находится канатная дорога, Лукаш Кубат заявил, что организация ждет расследования полиции и железнодорожной инспекции, на данный момент причины инцидента не установлены.

Как указывает CTK, канатная дорога на Йештед была построена в 1933 году. Два года назад была проведена реконструкция ее электрооборудования. В сентябре этого года канатная дорога закрывалась по техническим причинам. Также 1 ноября она должна была приостановить работу для ревизии оборудования в преддверии горнолыжного сезона.

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