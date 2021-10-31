В Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуировали 25 человек из трехэтажного дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 25 человек из трехэтажного жилого дома на проспекте Королева в Ростове-на-Дону, в одной из квартир которого происходит пожар. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:55 мск в городе Ростове-на-Дону, проспект Королева, 23/1, [зафиксирован] пожар в квартире в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Площадь [возгорания составляет] 30 кв. м. Эвакуировано 25 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации пожара задействовано 33 человека и восемь единиц техники.