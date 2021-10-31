В Калужской области погибли четыре человека в результате ДТП с большегрузом

ТАСС, 31 октября. Четыре человека погибли после столкновения автомобиля и большегруза на 115 км дороги М-3 "Украина" в Калужской области. Проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai и большегруз столкнулись на 115 км дороги М-3 "Украина" в воскресенье около 21:00. Прокуратура области проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП. На данный момент работники ведомства, совместно со следственно-оперативной группой, выясняют обстоятельства произошедшего на месте ДТП, добавили в сообщении.