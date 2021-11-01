Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары площадью почти 3 тыс. га

ТАСС, 1 ноября. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары площадью 1 623 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 2 914 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31.10.2021 в России лесопожарными силами ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 1 623 га. На 00:00 мск 01.11.2021 на территории Российской Федерации действовало 10 лесных пожаров на площади 2 914 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Амурской области действует пожар площадью 1,5 тыс. га на землях лесного фонда и пожар в Свободненском районе на землях иных категорий площадью 1,2 тыс. га. В Хабаровском крае зафиксировано три пожара площадью 198 га, в Еврейской автономной области - четыре пожара площадью 11 га, в Свердловской области - пожар площадью 5 га в Екатеринбурге.

На тушении задействовано 316 человек, 68 единиц техники, два воздушных судна.

Особый противопожарный режим действует в девяти субъектах РФ.