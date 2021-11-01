В Приморье возбудили уголовные дела из-за неуплаты таможенных платежей

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Уссурийская таможня в Приморском крае возбудила два уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на общую сумму 7,4 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"В течение года два владивостокских предпринимателя ввозили из Китая товары хозяйственно-бытового назначения (картонные упаковки, мешки и упаковки из текстильных материалов для расфасовки рыбной продукции). В декларациях на товары, подаваемых в центры электронного декларирования, указывали недостоверные сведения о товарах. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что общая стоимость всех ввезенных товаров составила $1,7 млн", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом при подаче таможенной декларации бизнесмены заявляли стоимость товаров почти на $300 тыс. меньше. По данным таможни, недостоверное декларирование привело к уменьшению подлежащих уплате таможенных пошлин и налогов на 7,4 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере"), нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.