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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Южных Сандвичевых островов

Информации об угрозе цунами не поступало

ТАСС, 1 ноября. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в понедельник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 830 км к северу от города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес (население около 117 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

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