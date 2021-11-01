Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Южных Сандвичевых островов

ТАСС, 1 ноября. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в понедельник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 2 830 км к северу от города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес (население около 117 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.