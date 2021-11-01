Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 3,5 км зафиксирован в понедельник на вулкане Карымский на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака - 3-3,5 тыс. м. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.