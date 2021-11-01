Суд арестовал начальника отдела управления экономической безопасности полиции Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд на два месяца арестовал начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщается на сайте суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя СК России по Амурской области об избрании меры пресечения Шевченко А. Н., несудимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). <...> Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 (два) месяца 00 суток, то есть до 29 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемый на одной из парковок города Благовещенска получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Полученная сумма - часть предполагаемой общей суммы взятки в размере 1,2 млн рублей за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком.

Ранее сообщалось, что в Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении пятерых бывших сотрудников полиции этого же отдела, обвиняемых в коррупции.