Верховный суд Адыгеи рассмотрит 11 ноября жалобы по делу экс-мэра Майкопа

Ранее сообщалось, что экс-глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был признан Майкопским городским судом виновным в покушении на мошенничество, принуждении к совершению сделки и незаконном хранении боеприпасов. Он приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно. "В суд поступили апелляционные жалобы со стороны защиты Гетманова и прокуратуры республики. Верховный суд республики рассмотрит их 11 ноября", - сказал Абдулаев.

По данным следствия, экс-чиновник в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, осуществляющего свою деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельхозпродукции, где, желая получить право на чужое имущество, потребовал от последнего совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Получив отказ, осужденный стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы. Будучи в подавленном состоянии, опасаясь угроз, мужчина согласился выполнить вышеуказанное незаконное требование и совершить обмен земельными участками.

Кроме того, осужденный незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска в доме чиновника. Также Гетманов в июле 2017 года решил похитить путем обмана имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, расположенных на территории Кужорского сельского поселения Майкопского района. Он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного обстоятельствам ввиду отказа уполномоченного органа в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков.