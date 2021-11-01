Двое детей погибли в Курганской области в результате пожара

ТАСС, 1 ноября. Пожар произошел в частном жилом доме в городе Шумиха Курганской области. Погибли двое детей 2016 и 2014 годов рождения, сообщили в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по области.

"В ночь на 1 ноября в городе Шумиха произошло возгорание частного жилого дома, расположенного в поселке Медовый. В ходе тушения пожара с места происшествия были госпитализированы двое детей, 2016 и 2014 годов рождения, мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения. Спустя непродолжительное время, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшие дети скончались", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Причина гибели людей устанавливается.