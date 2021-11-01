На Кубани организовали процессуальную проверку после инцидента с телом умершей

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Процессуальную проверку организовали в Краснодарском крае после инцидента в Тимашевске, где с родственников умершей женщины требовали денежные средства за доставку ее тела в морг, после чего женщину отвезли к зданию администрации района. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского краю в понедельник.

Накануне в местных социальных сетях опубликовали фото, где зафиксировано, как тело умершей женщины находится возле здания районной администрации. Авторы сообщали, что ее доставили туда родственники из-за того, что в бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) с них требовали денежные средства за транспортировку умершей, хотя по закону эта услуга должна быть бесплатной. "В настоящее время установлено, что умершая проживала в Калининском районе, но поскольку там морга нет, привезли в Тимашевский. Полиция проводит процессуальную проверку, ход и результаты которой поставили на контроль", - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Ранее глава Тимашевского района Андрей Палий заявлял, что вследствие инцидента возникли вопросы к работе морга и ритуальных агентств. В понедельник ситуацию обсудят на совещании с участием заинтересованных сторон.