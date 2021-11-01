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Суд арестовал на два месяца заместителя главы поселения Ростов Ярославской области

В следственном управлении СК РФ по региону информацию о задержании и аресте Михаила Рысева не комментируют

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца заместителя главы администрации городского поселения Ростов (Ярославская область) Михаила Рысева. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"В отношении обвиняемого Михаила Михайловича Рысева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 27 декабря 2021 года", - сказала собеседница агентства. В следственном управлении СК РФ по региону не комментируют информацию о задержании и аресте Рысева.

Ранее глава Ростова Андрей Лось сообщил ТАСС о задержании Рысева представителями силовых структур. По словам главы, задержание Рысева не имеет отношения к деятельности администрации города.

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