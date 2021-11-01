Мать убитых в Кызыле девочек самовольно забрала детей из приемной семьи

ТАСС, 1 ноября. Мать девочек, выброшенных с восьмого этажа многоэтажки в Кызыле и разбившихся насмерть, самовольно забрала детей из приемной семьи. Об этом в понедельник сказала вице-премьер тувинского правительства Елена Хардикова на аппаратном совещании.

Ранее мэрия Кызыла сообщила, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете полиции Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила. Официально несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, девочки с осени были с матерью.

"После того как срок заключения ее под стражей был завершен, она делала попытки вернуть детей <...>. В конце августа мама самовольно забрала детей из примерной семьи, причем не инспектор по опеке и попечительству Тоджинского кожууна (района - прим. ТАСС) ни школа не поставили в известность соответствующие органы", - сказала Хардикова.

По ее словам, матери и опекуну сообщали о порядке возвращения детей. Она подчеркнула, что помимо специалистов, которые контролируют опекунские семьи, возникает вопрос и к МВД, под чьим контролем должен находиться человек, ранее находившийся в местах лишения свободы. Глава Тувы Владислав Ховалыг на совещании поручил оказать моральную и материальную помощь семье, где произошла трагедия.

В воскресенье утром возле дома в Кызыле были обнаружены две девочки девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя - позднее в больнице. По факту убийства малолетних возбужденно уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.