В Магаданской области изъяли более 260 кг красной игры, добытой браконьерами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли более 260 кг добытой браконьерским путем красной игры, ущерб составил свыше 7 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 15 км от поселка Омсукчана сотрудники полиции остановили автомобиль, где находились трое мужчин. "При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили свыше 260 кг икры рыб семейства лососевых без сопроводительных документов, орудие лова, приспособление для обработки рыбы и соль", - сказала она. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3. ст. 256 УК РФ).

"Изъятая икра направлена на исследование. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 7 млн рублей", - добавила официальный представитель МВД.

В настоящее время в качестве подозреваемого допрошен один из фигурантов, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.