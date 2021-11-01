Карантин из-за птичьего гриппа объявили в селе в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Карантин по причине высокопатогенного гриппа птиц установили в одном из сел Казанского района Тюменской области. Постановление об этом опубликовали на портале правовой информации.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории эпизоотического очага в селе Кугаево Казанского района", - говорится в документе.

Постановление об объявлении карантина подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Зоной наблюдения объявляются территории в радиусе 10 километров - село Ярковское, деревни Грачи, Благодатное, Новоалександровка и Сладчанка Казанского района. Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

В течение последнего месяца в регионе отмечается сложная ситуация с гриппом птиц. Как отметил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в УрФО зарегистрированы, по данным на 29 октября, 13 очагов птичьего гриппа, семь из которых расположены в Тюменской области. Наиболее сложная ситуация с гриппом птиц в Тюменской области наблюдается на птицефабрике "Боровская". С 13 октября на птицефабрике введен карантин. Все поголовье птицы на производстве уничтожают, а дым от сжигания большого количества птиц окутал город.