СМИ: в Бразилии 25 человек погибли в ходе полицейской операции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек погибли в Бразилии в ходе спецоперации полиции по борьбе с преступностью, которая осуществлялась на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс. Об этом сообщил в воскресенье телеканал TeleSUR.

Целью операции на территории муниципалитета Варжинья была поимка преступников, которые участвовали в ограблениях банков. Бандиты оказали сопротивление правоохранительным органами, в первой перестрелке погибли 18 членов криминальной группировки, а во второй - еще семеро.

После перестрелки с преступниками полиция конфисковала гранаты, огнестрельное оружие, бронежилеты и взрывчатку.

В мае в результате полицейской операции в фавеле Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро были убиты 24 предполагаемых преступника и один страж порядка, еще двое сотрудников полиции оказались ранены, как и двое пассажиров проезжавшего рядом состава метро. Суд тогда усмотрел в действиях полиции признаки внесудебной расправы. В обществе жесткие акции полицейских также часто подвергаются критике как неоправданные.