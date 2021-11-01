В Красноярском крае четыре человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля произошло в понедельник на автодороге Шарыпово - Назарово в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, говорится в сообщении регионального главка МВД.

"29-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигалась со стороны г. Шарыпово в направлении г. Назарово, не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи "УАЗ-39623" под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скорой госпитализированы. Водитель Toyota и годовалый пассажир получили незначительные травмы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщина-водитель иномарки была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок находился в детском автокресле. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.