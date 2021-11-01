Автомобиль сбил трех подростков в Курганской области

ТАСС, 1 ноября. Неустановленный водитель сбил трех несовершеннолетних пешеходов в городе Щучье Курганской области и скрылся с места происшествия. Один человек госпитализирован, сообщили в понедельник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"В городе Щучье на улице 50 лет ВЛКСМ в районе дома №33 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов 15-16 лет, двигавшихся в попутном направлении по краю проезжей части. <…> Девушки-пешеходы получили телесные повреждения, одна из них госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в девятом часу вечера. Световозвращающие элементы на одежде подростков отсутствовали.

"Предположительно это был автомобиль ВАЗ серебристого цвета. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя", - добавили в ведомстве.