СК проверяет информацию о танцах у Вечного огня в Саратове

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации о двух девушках, танцевавших возле Вечного огня в Саратове, сообщает следственное управление СК РФ по региону в понедельник.

"В ходе проведения мониторинга средств массовой информации следственным органом на одном из интернет-сайтов выявлена публикация, в которой сообщается о двух девушках, танцевавших возле Вечного огня. По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, накануне две девушки танцевали возле монумента "Вечный огонь" на Театральной площади Саратова.