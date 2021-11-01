Уголовное дело возбудили в Татарстане после отравления семьи угарным газом

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом возбудили в Татарстане. Супруги и двое детей доставлены в медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, семья отравилась угарным газом 30 октября 2021 года в квартире одного из домов по улице Сибирский тракт в Казани. Пострадали супруги 1983 и 1985 г. р., а также их дети 2015 и 2021 годов рождения. В настоящее время они госпитализированы.

"По предварительным данным, почувствовав недомогание, глава семейства позвонил сестре супруги и сообщил о произошедшем. Последняя обратилась в экстренные службы, сотрудники которых вскрыли дверь квартиры и доставили пострадавших в медучреждение", - сообщает пресс-служба.

Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.