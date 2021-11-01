В МЧС отметили рост количества происшествий из-за неисправности газового оборудования

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. МЧС России отметило рост количества происшествий, связанных с неправильной эксплуатацией или неисправностью электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования в жилом секторе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Увеличилось количество происшествий при неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревательных приборов, газового и печного оборудования в жилом секторе. МЧС России напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Всего, по данным МЧС, за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения реагировали на более чем 7 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 300 из них привлекались добровольные пожарные команды.

Ранее в МЧС сообщали, что в России с начала осени произошло почти 20 взрывов газа. По статистике, в холода почти на треть вырастает и число пожаров, отмечали в ведомстве. Количество погибших в огне возрастает на 20%. В 60% случаев гибель людей наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.