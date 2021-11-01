В МЧС заявили, что на территории России продолжают действовать 10 очагов природных пожаров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Десять очагов природных пожаров продолжают действовать в четырех регионах России, угрозы населенным пунктам нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В четырех субъектах продолжают действовать 10 очагов на общей площади более 2,9 тыс. га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в пресс-службе.

Всего, как отметили в МЧС, за неделю было зарегистрировано 89 очагов природных пожаров, более 40% из них ликвидированы в течение суток после обнаружения.