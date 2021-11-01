Следователи проверяют информацию о загрязнении атмосферы Тюмени отходами птицефабрики

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку после сообщения, что при сжигании больных гриппом птиц под Тюменью произошло загрязнение атмосферы и земли. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

Из-за очага птичьего гриппа на птицефабрике "Боровская" все поголовье в 4,3 млн штук необходимо уничтожить. Птицу сжигают в окрестностях Тюмени. В октябре региональное управление Роспотребнадзора из-за этого обнаружило превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 ПДК в одном из районов города. "В Тюмени организована доследственная проверка в связи с обращением пользователя в социальной сети о возможном экологическом преступлении <...> о незаконном полигоне для уничтожения мертвых птиц из-за вспышки птичьего гриппа на "Боровской" птицефабрике, а также загрязнением атмосферы и земли", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств из сообщения следователи проверят доводы из обращения и установят все обстоятельства. Прокуратура Тюменской области по факту обращения также проводит проверку. "Прокуратурой области организована соответствующая проверка, которая в данный момент не завершена", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.