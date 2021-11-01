Водоснабжение 73 тыс. человек в челябинском Троицке прекратили из-за превышения аммиака

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Водоканал города Троицка (Челябинская область), в котором проживают свыше 73 тыс. человек, временно приостановил подачу воды потребителям из-за превышения содержания в ней аммиака, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"В связи с временным ухудшением качества воды в реке Уй по параметру "аммиак" приостановлена подача воды населению. Ориентировочно на четыре-пять часов. Данная мера является предупредительной, чтобы избежать негативных последствий для здоровья", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил ТАСС, что министерство уже уведомило надзорные органы о ситуации. "Специалисты разбираются на месте и устанавливают возможный источник загрязнения", - сказал он.

Троицк имеет статус пограничного города, в нем действует таможенный переход, являющийся одним из крупнейших по товарообороту на Урале.