Три человека умерли под Волгоградом после отравления угарным газом

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту смерти троих рабочих. Вероятной причиной явилось отравление угарным газом, сообщила в понедельник и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Дарья Буянова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области по факту гибели трех рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерти более двух лиц"). По предварительным данным, причиной смерти мужчин явилось отравление угарным газом", - сказала она.

По данным следствия, погибшие - двое уроженцев Чувашии и один уроженец Иркутской области. Они приехали в поселок Котлубань Городищенского района Волгоградской области работать в коммерческой компании, строить цех. Мужчины сняли в аренду частный дом, где и были найдены мертвыми.

Установлено, что газовое оборудование в домовладении было технически неисправным, в результате чего в жилое помещение поступал природный газ, кроме того, в нарушение правил и норм техники безопасности в доме были оборудованы вентиляционные каналы, добавила Буянова.