Пожар произошел на стройке на юге Москвы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на стройке жилого дома на юге Москвы, в настоящее время возгорание ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ..

"Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на стройке жилого дома на Автозаводской улице произошел пожар на площади 20 кв. м. Горела модульная дизельная котельная, строительные леса и мусор. До прибытия пожарных со стройки были эвакуированы рабочие. Предварительно, никто не пострадал.

Очевидцы сообщили агентству, что пожару предшествовал взрыв. Столб черного дыма от пожара наблюдался в соседних районах Москвы.