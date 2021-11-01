Правительство Севастополя эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Заседание правительства Севастополя в понедельник было прервано, а сотрудники эвакуированы из здания из-за сообщения о минировании, опасный предмет обнаружен не был, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 10:00 мск на электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. В установленном порядке были проинформированы: служба 112, УМВД по г. Севастополю и Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, Росгвардия. Периметр был оцеплен. В течение 10 минут из здания были эвакуированы все сотрудники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возможное взрывное устройство в ходе поисков не обнаружено. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению сообщившего об угрозе.