В Подмосковье задержан мужчина, незаконно удерживавший двух девушек в квартире

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Нахабине жителя Пензенской области, который незаконного удерживал двух девушек в квартире, угрожая ружьем и гранатой. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в поселке Нахабино незаконно удерживаются девушки. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в арендуемой квартире мужчина незаконно удерживал двух девушек, угрожал ружьем и гранатой. В результате проведенных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника, им оказался житель Пензенской области 1989 года рождения", - сказала она.

Петрова добавила, что одна из девушек попыталась сбежать и открыла дверь прибывшим сотрудникам полиции. Правоохранители при обыске в квартире нашли два пневматических пистолета, два охолощенных пистолета Макарова, два охолощенных автомата и три светошумовые гранаты для страйкбола.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что девушки сами ранее приехали домой к мужчине, а задержан он был 31 октября. При этом изъятое оружие не является боевым. Начата доследственная проверка, следователь уже опросил девушек и задержанного.