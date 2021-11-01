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Один из пострадавших в ДТП под Тюменью находится в крайне тяжелом состоянии

Состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Один из шести пострадавших в ДТП под Тюменью находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Один участник ДТП <...> скончался на месте аварии. Еще один в крайне тяжелом состоянии проходит лечение в реанимации ОБ №23 по поводу переломов, повреждений внутренних органов. Еще один для оказания специализированной помощи переведен в ОКБ №2 в Тюмень", - говорится в сообщении.

Состояние троих участников ДТП оценивается как средней степени тяжести.

ДТП, в котором погиб подросток и шесть человек пострадали, произошло накануне вечером. Предварительно известно, что 19-летний подросток на автомобиле Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. В госавтоинспекции региона ранее уточнили, что на Lada были установлены разнокалиберные колеса.

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