Один из пострадавших в ДТП под Тюменью находится в крайне тяжелом состоянии

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Один из шести пострадавших в ДТП под Тюменью находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"Один участник ДТП <...> скончался на месте аварии. Еще один в крайне тяжелом состоянии проходит лечение в реанимации ОБ №23 по поводу переломов, повреждений внутренних органов. Еще один для оказания специализированной помощи переведен в ОКБ №2 в Тюмень", - говорится в сообщении.

Состояние троих участников ДТП оценивается как средней степени тяжести.

ДТП, в котором погиб подросток и шесть человек пострадали, произошло накануне вечером. Предварительно известно, что 19-летний подросток на автомобиле Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. В госавтоинспекции региона ранее уточнили, что на Lada были установлены разнокалиберные колеса.