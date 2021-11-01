Всех пострадавших после отравления в Хунзахском районе Дагестана выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Медики выписали всех госпитализированных после отравления в Хунзахском районе Дагестана. Новых случаев обращения к врачам не зафиксировали, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

В середине октября в больницу Хунзах с признаками кишечной инфекции поступили 23 человека, в их числе - 11 детей.

"Накануне врачи выписали всех госпитализированных в результате кишечной инфекции в Хунзахском районе Дагестана. Большинство были дети, новых случаев [отравления] медики не зафиксировали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Хунзахе с первых дней инцидента были организованы подворные обходы для активного выявления пациентов с кишечной симптоматикой.

Минздрав республики также после ЧП организовал проведение профилактического фагирования населения села Хунзах для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями.