Двух жителей Калининградской области оштрафовали за оправдание терроризма в соцсетях

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд оштрафовал двух жителей Калининградской области на 300 тыс. рублей каждого за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

"За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), решением 2-го Западного окружного военного суда злоумышленники признаны виновными с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Преступная деятельность осужденных пресечена управлением ФСБ РФ по Калининградской области в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Они размещали информацию, содержащую призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающую террористические акты, совершенные на территории России, в социальной сети.