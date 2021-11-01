В Петербурге задержали водителя маршрутки, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Водителя маршрутного такси, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки, задержали в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"29 октября у дома номер 16 по Тихорецкому проспекту сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали 49-летнего гражданина среднеазиатского государства. Подозреваемый передан в следственные органы для проведения процессуальных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что инцидент произошел 27 октября поздно вечером у дома номер 2 на улице Сочинской. Будучи водителем маршрутного такси, 49-летний мужчина изнасиловал 44-летнюю пассажирку. Кроме того, полицией установлено, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичного преступления 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах в отношении 18-летней девушки. Если его вина будет доказана, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.