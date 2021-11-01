Прокуратура Кубани проверит работу бюро СМЭ после доставки тела умершей к администрации

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Прокуратура оценит действия Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), где предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, отказали в приеме тела в морг, после чего предприниматель доставил тело к зданию районной администрации, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

31 октября в местных социальных сетях опубликовали фото с телом умершей женщины, которое привезли к зданию районной администрации. Авторы сообщали, что ее доставили туда родственники из-за того, что в бюро судебно-медицинской экспертизы с них требовали деньги за транспортировку умершей.

"Предварительно установлено, что 30 октября 2021 года предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей гражданки для установления причины смерти. Однако морг отказал в принятии тела на основании якобы отсутствия должностного лица, назначившего исследование, а также по причине выходного дня. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также установлено, что предприниматель вместе с помощником утром 31 октября привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района без согласования с ее родственниками. "Решен вопрос о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших", - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.