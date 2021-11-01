Суд заменил домашний арест на запрет определенных действий экс-главе Рязани Карабасову

ТАСС, 1 ноября. Рязанский областной суд заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову, которому предъявили обвинение в присвоении и растрате. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Рязанский областной суд сегодня отменил домашний арест и избрал в отношении Карабасова меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщили в суде.

Как пояснил ТАСС адвокат Сергея Карабасова Эдуард Видакас, Рязанский областной суд рассматривал апелляционную жалобу стороны защиты на решение Советского районного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста. Собеседник агентства уточнил, что Сергею Карабасову запретили выходить из квартиры в ночное время, встречаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

3 июня 2019 года Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Карабасов ушел в отставку 30 мая 2019 года после того, как на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. В июле 2020 года Карабасова перевели из СИЗО под домашний арест.