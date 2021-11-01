В столкновении грузовика и внедорожника под Тамбовом погибли три человека

ТАМБОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Столкновение внедорожника и грузовика, в результате которого погибли три человека, а также пострадал еще один, произошло в Тамбовской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 15:40 поступила информация о ДТП на 196-м километре автодороги Р-193 Тамбов - Воронеж в районе села Орловка в Тамбовском районе. В результате столкновения Porshe Cayenne и грузового автомобиля MAN пострадали четыре человека, три из них погибли, еще один травмирован", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы УМВД по Тамбовской области, все погибшие находились в салоне внедорожника, водитель грузовика получил травмы. "Движение на автодороге не нарушено, разлива топлива нет", - сообщили в полиции.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, полиции и оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны.