После навала на причал теплохода "Святой князь Владимир" в порту Таганрога возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту навала теплохода "Святой князь Владимир" на причал в порту Таганрога. Об этом в понедельник сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, в июле текущего года теплоход "Святой князь Владимир" при швартовке совершил навал на причал №1 в таганрогском морском торговом порту, после чего столкнулся с соседним теплоходом. В результате суда получили значительные повреждения. По информации АО "Судоходная компания "Волжское пароходство", представленной в сообщении, ущерб составил более 6,6 млн рублей.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу.