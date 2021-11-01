С начала года 70 тыс. человек привлекли к ответственности за IT-наркопреступления

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД России за девять месяцев текущего года привлекли к ответственности за совершение IT-наркопреступлений к уголовной ответственности более 70 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник замначальника отдела противодействия наркопреступлениям в сфере информационных технологий Дмитрий Сапегин.

"Согласно данным официальной статистики, за 9 месяцев 2021 года сотрудниками органов внутренних дел за совершение IT-наркопреступлений к уголовной ответственности привлечено более 70 тыс. лиц", - сказал он в эфире радио "Милицейская волна".

По словам Сапегина, в настоящее время в качестве основных каналов распространения наркотиков являются специально создаваемые наркомагазины, они есть как в открытой сети, так и теневом сигменте, а также интернет-ресурсы, переадресовывающие пользователя на наркомагазины или мессенджеры, комментарии фейковых пользователей в популярных группах в соцсетях, взломанные сайты, на которых наркоконтент размещается в отдельном разделе и не имеет никакого отношения к реальному содержанию сайтов.

При этом среди соцсетей универсальной площадкой для сбыта наркотиков у злоумышленников является соцсеть "ВКонтакте", на втором месте по количеству распространяемого наркоконтента - Twitter. В то же время используются площадки Instagram, "Одноклассники", Facebook и YouTube.

МВД во взаимодействии с Роскомнадзором проводится работа, позволяющая в кратчайшие сроки блокировать доступ к наркоконтенту в интернете. "С 2017 года нашим подразделением по результатам рассмотрения более чем 165 тыс. обращений граждан и организаций, поступивших в единый реестр, принято порядка 75 тыс. решений о блокировки недобросовестных интернет-ресурсов", - добавил он.

По словам представителя ведомства, в сети популярностью в равной степени пользуются синтетические наркотики и вещества канабисной группы.