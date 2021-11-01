Объявление о "продаже" ребенка из Кузбасса в интернете разместил школьник

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе установили, что объявление о готовности безвозмездно отдать девятилетнего ребенка в Новокузнецке разместил в интернете школьник, чтобы проучить свою младшую сестру. С семьей провели профилактическую беседу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

1 ноября местные СМИ в Кузбассе опубликовали скриншоты объявления с интернет-сервиса "Авито", в котором автор готов бесплатно отдать девятилетнего ребенка. В объявлении было фото, в комментариях уточняется, что ребенок плохо учится и вредничает. В контактах указали адрес в Новокузнецке и телефон. Позднее в пресс-службе "Авито" сообщили, что объявление заблокировали.

"Полицейские провели проверку и установили автора объявления. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть девятилетнюю сестру, которая его не слушалась. Сотрудники полиции провели с родителями несовершеннолетнего и самим школьником профилактическую беседу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент взяли на контроль детским омбудсменом в Кузбассе Валентиной Богатенко. Она направила официальные запросы в адрес заместителя главы Новокузнецка по социальным вопросам и городского прокурора, чтобы они дали правовую оценку случившемуся.