Два села остались без газоснабжения из-за аварии в Саратовской области

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение нарушилось в двух селах Саратовской области, без газа остались более 200 домов, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"1 ноября при проведении работ ООО "Сервисгазавтоматика" по замене телефонного провода поврежден газопровод низкого давления между селами Юрьевка и селами Михайловка Саратовского района, в результате в 207 домах прекращена подача газа. Прокуратурой Саратовского района контролируется ход проведения работ по восстановлению газоснабжения в два села", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ведутся работы по замене участка трубы газопровода.