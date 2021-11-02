Жителя Красноярского края признали виновным в призывах к терактам в Москве

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд признал виновным жителя Красноярского края, отбывшего наказание за убийство, в призывах к терактам в Москве (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Суд установил, что в период до 25 ноября 2020 подсудимый, отбывавший наказание в ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь на территории швейного цеха №4 производственного участка, в ходе разговора с другими осужденными высказывал призывы к осуществлению серии террористических актов в Москве с целью дискредитации органов власти", - сообщил представитель ведомства, уточнив, что ранее он был осужден за убийство на девять лет и в ноябре 2020 года освободился из мест лишения свободы.

Также осужденный призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, находящихся в Сирии, оправдывал действия чеченских боевиков, отрицая их причастность к терроризму. За призывы к терроризму суд приговорил его к сроку 2,5 года колонии строгого режима.