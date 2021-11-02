Система барьеров "Моисей" защитила Венецию от затопления при подъеме уровня моря

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Система защитных барьеров "Моисей", установленная в Венецианской лагуне, помогла избежать затопления города в результате традиционного феномена "высокой воды". Как сообщает во вторник газета la Repubblica, барьеры были введены в действие накануне вечером при достижении критического подъема уровня моря около 130 см.

Как указывает издание, характерный для осенне-весенних периодов феномен усугублен усилением ветра, порывы которого достигают 65-70 км/ч. La Repubblica отмечает, что площадь Сан-Марко, самая низкая точка города, все-таки оказалась немного подтоплена, но никакого ущерба "высокая вода" не нанесла ни одноименной базилике, ни окрестным магазинам и домам.

По прогнозам синоптиков, "высокая вода" сохранится до пятницы. Специалисты контролируют ситуацию, и не исключено, что барьеры будут вновь подняты.

Сооружение системы "Моисей" велось на протяжении трех десятилетий и обошлось в сумму более €5 млрд. Предполагается поднимать защитные барьеры - что тоже обходится в десятки тысяч евро - при повышении уровня моря выше критической отметки в 110 см. Введение дамбы в строй постоянно откладывалось по разным причинам. Пока ее использование находится на экспериментальной стадии.

Феномен "высокой воды", вызываемый морскими приливами, зависящими от лунного цикла, является характерным для островной части Венеции, которая расположена на естественной подушке небольших островов в лагуне Адриатического моря. В ноябре 2019 года особенно мощный прилив, усиленный целым рядом природных факторов, привел к наводнению в Венеции, ущерб от которого оценивался до €1 млрд.