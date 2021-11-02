Правозащитники заявили о многочисленных жертвах из-за жестких действий полиции Филиппин

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Комиссия по правам человека Филиппин указала на возможное чрезмерное применение силы правоохранительными органами во время кампании по борьбе с наркотиками, в которой были убиты тысячи человек по всей стране. Как говорится в распространенном во вторник отчете органа, в трех регионах республики в период с 2016 года по февраль 2020 года выжили лишь 11 из 466 оказавших сопротивление при задержании.

Сообщения об убийствах и насилии начали поступать в 2016 году после избрания президента Родриго Дутерте, выступавшего за борьбу с наркотиками. "Полиция, ссылаясь на заявления президента, институционализировала кампанию по борьбе с наркотиками <...>, - отмечается в отчете. - С тех пор Комиссия по правам человека Филиппин задокументировала большое количество убийств и насилия, связанных с этой кампанией". По ее данным, убийства были "широко распространены и охватили почти все административные районы страны".

Полученные данные

Во время подготовки отчета было проанализировано 579 случаев, в результате которых пострадало 870 человек, из них 71 женщина и 24 несовершеннолетних. Отмечается, что 451 происшествие из 579 было операцией правоохранительных органов, 104 - действиями неизвестных правонарушителей, по оставшимся 24 случаям комиссии не удалось получить достаточный объем информации.

В 451 операции правоохранителей пострадали 705 человек, из которых погибли 538. Остальные 167 человек "выжили или находились в неизвестном состоянии". По сообщениям полиции, 466 из 705 человек оказали сопротивление при задержании. Согласно материалам правоохранителей, из них только 2%, или 11 человек, пережили попытки полицейских "подавить агрессию или сопротивление".

В комиссии напомнили, что полицейский протокол предписывает применение только необходимой и разумной силы для подавления сопротивления. "Чрезмерное применение силы, особенно когда правоохранительные органы превосходят по численности одинокого агрессора, может указывать на возможное злоупотребление силой и намерение убить", - подчеркивается в тексте.

Между тем анализ свидетельских показаний выявил ряд несоответствий. В частности, операции правоохранительных органов могли вовсе не проводиться, предполагаемые жертвы могли не участвовать в перестрелках, а некоторые из них уже находились под стражей в полиции, когда были убиты. "Неоправданное насилие преобладало при проведении предполагаемых операций, свидетели наблюдали подбрасывание улик <...>, некоторые убитые могли не являться предполагаемыми целями операций", - говорится в отчете.

Комиссия по правам человека указала также на отказ в доступе к полицейским документам, что привело к нехватке необходимой информации. "В трех регионах только 48% дел содержали полицейские документы", - пояснили правозащитники. По их данным, подобные отказы серьезно ограничивают способность комиссии определять, "расследуются ли такие убийства и преследуются ли они в судебном порядке".

Расследование МУС

15 сентября палата предварительного производства МУС одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с наркотиками на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках кампании от 12 до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем часть инцидентов, о которых имеется информация, могла быть убийствами без суда и следствия, совершенными в ходе полицейских операций. Согласно официальной информации филиппинского правительства, во время операций по борьбе с наркотиками погиб 6 191 человек.

Филиппины, изучив ситуацию, приняли решение покинуть МУС в марте 2018 году, оно вступило в силу год спустя. Тем не менее инстанция считает, что расследование преступлений, совершенных до этого момента, остается в ее компетенции.

22 сентября Дутерте, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз заявил, что поручил министерству юстиции и Национальной полиции Филиппин проверить кампанию по борьбе с наркотиками. Власти Филиппин неоднократно заявляли, что отказываются сотрудничать с МУС по этому вопросу.