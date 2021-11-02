Не менее 14 человек пострадали при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Белуджистан на западе Пакистана. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на полицию.

По его данным, неизвестные осуществили подрыв самодельного взрывного устройства, содержавшего от 4 до 5 кг взрывчатых веществ, в округе Харан в юго-западной части провинции. Взрыв произошел, когда мопед, на котором размещалась бомба, двигался по одной из загруженных транспортом дорог округа. В результате взрыва 14 прохожих получили ранения.

Согласно агентству, все пострадавшие доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Полиция проводит расследование инцидента.

Пока ни одна из действующих в Белуджистане радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Обстановка в Белуджистане в последние месяцы обострилась в результате активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны.