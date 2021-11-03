Болгария восстановит поставку газа к Сербии в полночь

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Аварийные бригады компании "Булгартрансгаз" завершили работы по устранению аварии на Трансбалканском газопроводе, прокачка газа будет восстановлена в полночь по местному времени (01:00 мск), сообщается на официальном сайте компании, одновременно будет увеличена прокачка газа в Румынию.

"Благодаря быстрой реакции и усилиям работников "Булгартрансгаза" ремонтные работы завершены, прокачка природного газа в направлении Сербии и Венгрии будет восстановлена в 24:00 2 ноября (в 01:00 мск 3 января). В это же время будет увеличена прокачка газа к Румынии", - сообщает "Булгартрансгаз".

Ранее во вторник исполнительный директор компании Владимир Малинов сообщил, что поставки газа будут восстановлены в ближайшие сутки. Глава "Булгартрансгаза" отметил, что вероятной причиной аварии стал естественный износ трубы, которая была уложена 33 года назад.

Инцидент на Трансбалканском газопроводе произошел в ночь на понедельник в районе населенного пункта Ветрино в северо-восточной части страны, после чего прокачка газа была автоматически прекращена, повреждения получили около 27 метров газопровода, которые были заменены.