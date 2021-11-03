На Кубани "Газель" с пассажирами съехала с дороги

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. "Газель" с пассажирами съехала с дороги в Славянском районе Краснодарского края, пострадавшие направлены в больницу, сообщили в региональном ГУ МЧС России в среду.

"От ОД ЕДДС Славянского района поступило сообщение о том, что на Маевском шоссе, не доезжая 500 метров до х. Сербин, пассажирский автомобиль "Газель" совершил съезд с автодороги (без опрокидывания)", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что водитель "Газели", по предварительным данным, перевозил рабочих, не справился с управлением, возможно, из-за тумана и наехал на ЛЭП. "В результате ДТП пострадали 3 пассажира: две женщины и мужчина", - сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Все пострадавшие в ДТП направлены в медицинское учреждение для осмотра, уточнили в региональном ГУ МЧС.

В новость были внесены изменения (09:00) — уточняется количество пострадавших