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В Подмосковье задержан наркокурьер, перевозивший наркотики в каршеринговом автомобиле

Из машины изъято 643 пресс-пакета с порошкообразным веществом светлого цвета, электронные весы и изолента

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Королеве подозреваемого в распространении наркотиков, который перевозил их в каршеринговой машине. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе личного досмотра у злоумышленника, а также в автомобиле обнаружено и изъято 643 пресс-пакета с порошкообразным веществом светлого цвета, электронные весы и изолента. Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, в части изъятых свертков находятся наркотические средства - мефедрон и N-метилэфедрон. Остальное направлено на экспертизу", - сказала она.

По словам Петровой, задержанный пояснил, что фасовал и распространял наркотики на территории Московского региона через тайники-закладки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), он находится под стражей.

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