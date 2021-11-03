Автомобиль каршеринга врезался в остановившуюся на МКАД машину и насмерть сбил ее водителя

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Автомобиль каршеринга врезался в остановившуюся из-за неисправности машину на западе МКАД, насмерть сбив вышедшего из машины водителя. Как сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале, в ДТП пострадали еще двое детей.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал о трех пострадавших в аварии с тремя машинами на 60-м км МКАД. "Водитель автомобиля краткосрочной аренды совершил наезд на стоящий в 4-й полосе движения по причине неисправности автомобиль "Тойота". В момент аварии 62-летний водитель "Тойоты" находился на дороге у передней части своего автомобиля. В результате полученных травм он скончался на месте", - сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в неисправном автомобиле пострадали два пассажира - 6-летняя девочка и 12-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы. Медосвидетельствование не выявило алкогольное опьянение у водителя автомобиля каршеринга. В ГИБДД напомнили водителям о необходимости выбирать безопасную дистанцию и быть аккуратными при совершении маневров, а также не допускать остановки без крайней необходимости. "В случае поломки старайтесь аккуратно съезжать в безопасное место", - добавили в ГИБДД.