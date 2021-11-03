В Москве на Чертановской улице перекрыли движение из-за ДТП с бензовозом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на Чертановской улице в Москве из-за ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Чертановской улице столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Разлива топлива и возгорания нет. Движение автотранспорта по улице в сторону центра перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.