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В Москве на Чертановской улице перекрыли движение из-за ДТП с бензовозом

На месте работают полицейские, которые устанавливают причины аварии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто на Чертановской улице в Москве из-за ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Чертановской улице столкнулись легковой автомобиль и бензовоз. Разлива топлива и возгорания нет. Движение автотранспорта по улице в сторону центра перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.

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