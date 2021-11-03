Троллейбус и две машины столкнулись в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Авария с участием троллейбуса и двух автомобилей произошла в Симферополе в среду, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

"3 ноября в 07:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Симферополе на Киевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Для того, чтобы деблокировать пострадавшего, понадобилась помощь спасателей, он передан медикам.

Как уточнили ТАСС в МВД по региону, в результате аварии пострадал только водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia. По факту ДТП проводится проверка.

"По предварительным данным, <...> водитель автомобиля Volkswagen Polo не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, допустил занос транспортного средства, после чего совершил столкновение с автомобилем Daewoo, который осуществлял движение в попутном направлении. Вследствие столкновения данные автомобили отбросило на троллейбус "Богдан", который следовал без пассажиров по городскому маршруту №4 также в попутном направлении и поворачивал направо", - разъяснили в ведомстве обстоятельства произошедшего.