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Задержанного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО

Магомеда Алханова задержали в одном из кафе города

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сбежавший из-под стражи в психиатрической больнице Магомед Алханов, который во вторник был задержан в одном из кафе города Астрахани, помещен в следственный изолятор, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент Алханов находится в СИЗО", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что УМВД России по Астраханской области подтвердило задержание 2 ноября в Астрахани следственно арестованного по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Участие в банде", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих") Магомеда Алханова, совершившего побег из-под стражи из специального медицинского учреждения 26 октября текущего года. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

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